"Уже тогда знал": детское фото Леонтьева поразило народ

Вспомнить об ушедшем времени знаменитость решил нетривиальным способом. Мужчина сделал коллаж, где на одном снимке стоит он сам и приобнимает себя же маленького.
Многие поклонники сначала не узнали в серьезном мальчике звезду отечественной сцены, однако все объяснила простая подпись к публикации. Певец сопроводил ностальгический кадр таким текстом: "Черт! Как же быстро)) (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.).
Стоит отметить, что на вставке с архивного фото у Леонтьева совершенно прямые волосы, а ведь роскошная копна темных локонов является одной из визитных карточек знаменитости. Многие отметили, что в детстве у Валерия не вилась даже челка. Впрочем, сам певец никак не прокомментировал этот факт. Да и большей части поклонников эта деталь не помешала оценить фотографию на высший бал.
Менее чем за сутки снимок набрал почти 12 тысяч лайков, а уж комментариев было просто не счесть. Поклонники выразили согласие со словами Валерия о скоротечности жизни, а также оставили большое количество комплиментов.
"Маленький мальчик Валера смотрит упрямо и целеустремленно, он уже тогда знал, что в жизни, чтобы достичь какой нибудь цели, надо бороться и трудиться. В нем, этом маленьком мальчике, все уже заложено", "Быстро...зато сколько сделано и сколько впереди!!!👍 Пусть "время летит", главное, чтобы не останавливалось", "Гениальная задумка ....фото....так много в нем....Искреннее уважение к Вам!" – благосклонно отозвались фолловеры певца.
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