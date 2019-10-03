"Кошелек" Пугачевой обчистили в Москве

Злоумышленники проникли в кабинет директора ООО "Новард" через окно. Преступники забрали сейф, где находились миллион рублей и ценные бумаги.
Напомним, в корпорацию, возглавляемую Илиопуло, входит обувная фирма "Эконика", которая сотрудничает с Аллой Пугачевой. Примадонна 22 года поддерживает эту марку.
Ранее певица говорила, что до встречи с Андреем Илиопуло в бизнесе ей не везло. Артистка часто сталкивалась с воровством, неорганизованностью, бездельем на производстве. Однако, по словам Аллы Пугачевой, встреча с предпринимателем все изменила.
С 1997 года Примадонна занимается разработкой авторской коллекции обуви и аксессуаров для "Эконики". У артистки особое отношение к этому делу – отец знаменитости Борис Михайлович Пугачев работал директором обувной фабрики.
"Для меня самое главное, чтобы обувь была не только элегантной, но и удобной. У меня всегда были не очень здоровые ноги. Поэтому выбираю всегда долго, что надену на ноги. Конечно же, я не раз выходила на сцену без каблуков, но это не выглядит так эффектно, как хотелось бы. Стараюсь найти интересные модели, чтобы все забыли о том, что обувь без каблука, - цитирует Аллу Пугачеву сайт "Комсомольская правда".
Интересно, что обувь, созданную Примадонной, нельзя назвать бюджетной. В интернет-магазине туфельки и сапожки, придуманные Аллой Пугачевой, стоят от семи до двадцати тысяч рублей.
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