Только родившая звезда шоу "Дом-2" устроила мужу истерику из-за новой стрижки

20 сентября, Саша Артемова подарила своему мужу Евгению Кузину ребенка. Роды были сложными, звезда шоу "Дом-2" провела в отделении трое суток, в итоге медикам пришлось делать ей кесарево сечение.
Уже после выписки из перинатального центра Артемова заметила у себя симптомы послеродовой депрессии. Новоиспеченная мама жаловалась на подавленное настроение и отсутствие сна. Саше пришлось обратиться к врачам, которые выписали ей медикаменты.
Звезда шоу "Дом-2" четко следует указаниям докторов. Однако ее эмоциональное состояние все еще не в норме. Например, накануне у экс-участницы реалити-шоу случилась истерика из-за того, что ее муж постригся.
О странном поведении возлюбленной рассказал в личном "Инстаграм" Евгений Кузин. Он записал ролик, в котором запечатлел жену со слезами на глазах. На опубликованное видео отреагировала сама Саша. "Удали. Ты что совсем уже", – написала она в комментариях.
После экс участница шоу "Дом-2" высказалась в "Сторис" той же соцсети по поводу выходки мужа. "Просто у меня сейчас такая истерика была. Женя пришел… Это просто не мой муж. Это не мой муж! Я плакала. Я до сих пор отойти не могу. Вот зайдите и посмотрите, что он сделал", – пожаловалась подписчикам Артемова. После звезда шоу "Дом-2" показала видео, на котором ее стриженный муж, довольный собой поет песни.
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