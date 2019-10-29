Фадеев заговорил после слухов о сердечном приступе

Продюсер успокоил поклонников. Максим Фадеев рассказал, что его состояние нормализовалось.

Сегодня, 29 октября, музыкант обратился к подписчикам своего "Инстаграм". Максим Фадеев подтвердил, что накануне был нездоров.

"Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось, и я уже во всю работаю", – написал продюсер.

После этого Максим Фадеев успокоил поклонников, сообщив, что его сольный концерт в Москве, запланированный на 27 ноября, состоится. Сейчас звезда и его команда готовятся к мероприятию.

"Спасибо Вам, Максим за то, что Вы с нами! Много чего пишут, а мы переживаем, и Вы это чувствуете (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не болейте!!!!! Вы нам нужны!!!!", "Максим, желаю быстрейшего выздоровления!!... Уверена, что таких людей, как я, много... которые желают искренне Вам всего наилучшего😘", "А мы Вас любим очень. Здоровья Вам крепкого и удачи во всем!" – поддержали Максима Фадеева поклонники в комментариях.

Напомним, 28 октября стало известно, что у Максима Фадеева случился сердечный приступ. Продюсеру стало плохо накануне ночью в собственном доме под Москвой, куда была вызвана бригада скорой помощи. Несмотря на предынфарктное состояние, от госпитализации он отказался. Приступ, по сообщениям СМИ, был вызван нервным истощением.