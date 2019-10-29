"Все, конец": несправедливость и беспредел в шоу-бизнесе добили Катю Лель

Эмилии Кузнецовой – дочери певицы – идет 11-й год. Она уже не раз выходила со знаменитой мамой на сцену. При этом Катя Лель не хочет, чтобы наследница связывала жизнь с шоу-бизнесом. "Я сказала ей давно, что это очень тяжелый труд, тяжелая профессия, на что дочь ответила: "Мама, но ты же поешь!" – вздохнула певица.
Действительно, Лель поет с 1994 года, когда стала лауреатом конкурса "Музыкальный старт – 1994" и пела на бэк-вокале у Льва Лещенко. В 1998-м выпустила дебютный альбом "Елисейские поля". Так началась ее успешная музыкальная карьера. "Это мое призвание, мой смысл жизни, я для этого и пришла в мир", – сказала Катя.
"Со стороны кажется, что быть артистом просто – красивая жизнь, цветы, овации, поклонники, – отметила Лель. – Но люди не понимают, что за этим стоит, не знают, какая цена всего этого. Мир шоу-бизнеса жесток. Тут выживает сильнейший. Одно дело – подняться на Олимп. Но куда сложнее удержаться на нем".
Звезда уверяет, что какие бы сложности ее ни преследовали, бросить профессию и заняться чем-то иным она никогда не хотела. "У меня были реальные тупиковые ситуации, когда я не могла дышать, не было сил бороться с несправедливостью и беспределом в шоу-бизнесе, когда думалось, что все, конец, но даже тогда предать сцену я все равно не могла", – убеждает Лель.
Катя говорит, что все заработанные деньги тратит на развитие себя как артиста – концерты, клипы, покупка песен. Но дополнительный внемузыкальный бизнес ей бы явно не повредил. "В первые годы на сцене я не знала, сколько зарабатываю – всем ведал продюсер, – пояснила Лель. – А потом, когда мне пришлось самой содержать свой коллектив, да еще и финансовый кризис ударил, я поняла, почем фунт лиха. Я знаю, что такое нужда, нехватка денег, даже голод. Но все это меня только закалило".
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кто начал срчн на ыоруме?
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Про вашу смерть.
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Через какое время ваш партнёр КОНЧАЕТ?