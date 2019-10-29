"Я боялась": Подольская откровенно высказалась о серьезной операции

Наталья Подольская убеждена, что родинки, которые кровоточат, необходимо удалять. "У меня была родинка на ноге, которая мешала мне жить. Она все время кровоточила. Мне пришлось ее удалить. Я бы никогда в жизни ее не удалила, но она меня сама "попросила". Я боялась. Не помню, обсуждали ли мы с Вовой, но такой факт был", – рассказала певица.
По словам Подольской, некоторые родинки трогать нельзя, а другие, наоборот, необходимо убрать. "Меланома – одна из таких вещей, которые можно диагностировать. Это можно проверить. Родинки бывают очень опасными", – отметила артистка.
Напомним, что недавно она публично обратилась к мужу, популярному исполнителю Владимиру Преснякову. Оказывается, певица много лет обманывала супруга.
Сенсационное признание Подольская сделала на своей странице в соцсети "Инстаграм". Артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на краешке кухонного стола. В руках у нее чашка – предположительно, с кофе. Собственно, и пост посвящен этому бодрящему напитку.
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