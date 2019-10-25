"У меня теперь совсем другая жизнь": заявление Пугачевой повергло россиян в шок

Знаменитая певица Алла Пугачева ошарашила публику новым заявлением. Оказывается, преданные фанаты могут больше никогда не увидеть знаменитость вживую.

Сейчас Алла Борисовна продолжает рекламировать свою кино-версию концерта "Тот самый концерт". Уже через неделю поклонники смогут лицезреть грандиозное выступление Примадонны прямо на больших экранах. Стоит отметить, что само мероприятие проходило в Кремлевском дворце. Несмотря на перекупщиков, сбывавших билет по цене, доходившей до 300 тысяч, зал был полон.

Впрочем, неудивительно, ведь Пугачева недавно обмолвилась, что уже может и не выйти на сцену. По словам знаменитости, у нее теперь началась совсем другая жизнь. Да и к тому же, проблемы со здоровьем не щадят никого. В интервью корреспондентам программы "Доброе утро", выходящей на Первом канале, Примадонна рассказала, как изменились ее взгляды на концертную деятельность.

"У меня теперь совсем другая жизнь, которую я бы не хотела выносить в песнях", – честно призналась артистка. Как сообщает издание Teleprogramma.pro, сейчас Алла Борисовна больше концентрируется на семье, нежели на работе. Отметим, что певица счастлива в браке с комедиантом Максимом Галкиным. Вдвоем они растят чудесных ребятишек – шестилетних близняшек Гарри и Лизу.

К слову, Пугачева отметила, что в своих песнях она никогда не пела о счастье. Впрочем, это нисколько не помешало россиянам запомнить и полюбить ее как одну из легендарных российских певиц. Песни Примадонны стали практически культовыми, и у многих нежная пора взросления и первой любви прошли как раз под ее знаменитые композиции.