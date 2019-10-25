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"У меня теперь совсем другая жизнь": заявление Пугачевой повергло россиян в шок

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая певица Алла Пугачева ошарашила публику новым заявлением. Оказывается, преданные фанаты могут больше никогда не увидеть знаменитость вживую.
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Сейчас Алла Борисовна продолжает рекламировать свою кино-версию концерта "Тот самый концерт". Уже через неделю поклонники смогут лицезреть грандиозное выступление Примадонны прямо на больших экранах. Стоит отметить, что само мероприятие проходило в Кремлевском дворце. Несмотря на перекупщиков, сбывавших билет по цене, доходившей до 300 тысяч, зал был полон.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Впрочем, неудивительно, ведь Пугачева недавно обмолвилась, что уже может и не выйти на сцену. По словам знаменитости, у нее теперь началась совсем другая жизнь. Да и к тому же, проблемы со здоровьем не щадят никого. В интервью корреспондентам программы "Доброе утро", выходящей на Первом канале, Примадонна рассказала, как изменились ее взгляды на концертную деятельность.

"У меня теперь совсем другая жизнь, которую я бы не хотела выносить в песнях", – честно призналась артистка. Как сообщает издание Teleprogramma.pro, сейчас Алла Борисовна больше концентрируется на семье, нежели на работе. Отметим, что певица счастлива в браке с комедиантом Максимом Галкиным. Вдвоем они растят чудесных ребятишек – шестилетних близняшек Гарри и Лизу.

К слову, Пугачева отметила, что в своих песнях она никогда не пела о счастье. Впрочем, это нисколько не помешало россиянам запомнить и полюбить ее как одну из легендарных российских певиц. Песни Примадонны стали практически культовыми, и у многих нежная пора взросления и первой любви прошли как раз под ее знаменитые композиции.

Автор: 25 октября 2019, 20:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Руслан
Ответить
А мне все равно фонограмма или нет.Всё равно ей нет равных.Алла Борисовна не обращайте внимание на ядовитые разных людишек.Посмотрите как в Америке относятся к Элизобет Тейлор. Не смотря на ее мужей наркоту и алкоголь.Её нация любит.А у нас кроме зависти и ненависти друг к другу не осталось ничего. А Алла Борисовна МОЛОДЕЦ!!!!!!!!
Гость
Ответить
Смотрю я на фото по-клоунски загримированной старушки в ночнушке, и невольно вспоминаю песню, знакомую с детства:
"Ах, Арлекино, Арлекино,
Нужно быть смешным для всех.
Арлекино, Арлекино,
Есть одна награда - смех!"

Не многие поклонники творчества Пугачевой знают, что самой первой песней, с которой она "выстрелила" на радио, была песня про некую Наташку:
"Хороший ты парень,
Наташа-Наташка!
Зачем ты, Наташка, девчонкой на свет родилась?"
И ведь надо же - столько лет прошло, а
Пугачева всё в том же репертуаре! )))
Гость
Ответить
Молодец Алла! Дошло, наконец- то? Не выходите на сцену! Зачем так себя не любить ? Клоунада не в вашу пользу. Народ не обманешь: открывать рот под плюсовую фонограмму ( двадцатилетней давности )- оскорбление для людей, которые отдали немалые деньги. Последуqте примеру Муслима Магомаева! Останетесь в памяти, как артистка. А не как- фонограммная аферистка
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