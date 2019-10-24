К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец

Сергей Лазарев один из немногих представителей отечественного шоу-бизнеса, кто не любит афишировать подробности частной жизни. Недавно певец признался, что у него есть годовалая дочь. А теперь обнародовал фото, на котором запечатлен со своими двумя детьми.

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