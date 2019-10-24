К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Сергей Лазарев опубликовал фотографию, на которой запечатлен держащим на руках сына Никиту и дочь Анну. "Папа приехал..." – коротко подписал кадр исполнитель.
Судя по комментариям, подписчики считают артиста примером настоящего отца – внимательного, чуткого, заботливого, ответственного. Его буквально осыпали комплиментами.
В интервью Лазарев не раз подчеркивал, как важна семья. Певец пояснял, что ей подчинена вся его работа. Несмотря на любовь к творчеству и музыке, дети у артиста всегда на первом месте.
Ради их спокойной жизни Сергей, в отличие от многих коллег, не таскает малышей по гастролям. А свой рабочий график выстраивает так, чтобы не пропустить ничего важного в жизни наследников.
К сыну и дочери Лазарев вернулся из очередного тура. Популярный певец ездил по северным городам – побывал в Ноябрьске, Сургуте, Нижневартовске.
"Вторую неделю нахожусь в туре, по городам и весям разъезжаю. Концерты каждый день. И у меня ощущение, что у меня день сурка. Я ложусь спать, просыпаюсь – вот уже концерт. Отрабатываю концерт, засыпаю, просыпаюсь – опять концерт. А еще переезды..." – сообщил в "Сторис" Сергей Лазарев.
Очевидно, артист рад такой востребованности. Дальше – больше. Скоро начнутся съемки новогодних программ, а эта пора для артистов самая прибыльная.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Кто интересней пишет, Лиона, Алла или Невеста покойника?ника?
Кем вы работаете?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
Отмороженный маньяк?
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Новость в тему.