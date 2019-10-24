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Шоу-бизнес

К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Лазарев один из немногих представителей отечественного шоу-бизнеса, кто не любит афишировать подробности частной жизни. Недавно певец признался, что у него есть годовалая дочь. А теперь обнародовал фото, на котором запечатлен со своими двумя детьми.
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На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Сергей Лазарев опубликовал фотографию, на которой запечатлен держащим на руках сына Никиту и дочь Анну. "Папа приехал..." – коротко подписал кадр исполнитель.

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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Судя по комментариям, подписчики считают артиста примером настоящего отца – внимательного, чуткого, заботливого, ответственного. Его буквально осыпали комплиментами.

В интервью Лазарев не раз подчеркивал, как важна семья. Певец пояснял, что ей подчинена вся его работа. Несмотря на любовь к творчеству и музыке, дети у артиста всегда на первом месте.

Ради их спокойной жизни Сергей, в отличие от многих коллег, не таскает малышей по гастролям. А свой рабочий график выстраивает так, чтобы не пропустить ничего важного в жизни наследников.

К сыну и дочери Лазарев вернулся из очередного тура. Популярный певец ездил по северным городам – побывал в Ноябрьске, Сургуте, Нижневартовске.

"Вторую неделю нахожусь в туре, по городам и весям разъезжаю. Концерты каждый день. И у меня ощущение, что у меня день сурка. Я ложусь спать, просыпаюсь – вот уже концерт. Отрабатываю концерт, засыпаю, просыпаюсь – опять концерт. А еще переезды..." – сообщил в "Сторис" Сергей Лазарев.

Очевидно, артист рад такой востребованности. Дальше – больше. Скоро начнутся съемки новогодних программ, а эта пора для артистов самая прибыльная.

Автор: 24 октября 2019, 11:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Афишировать в гомофобной России? Щас прямо.
Серега
Ответить
молодец!
1

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