"Слово из трех букв": чем Лазарев порадовал себя после трудовых будней

Известный исполнитель Сергей Лазарев взбудоражил поклонников неожиданным признанием. Знаменитость рассказал, чем вознаградил себя за долгий ночной переезд.



Сергей выложил примечательное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На нем мужчина позирует, валяясь в постели. Отлично видно, что на нем отсутствуют какие-либо следы попыток приукрасить свою внешность после подъема.

Публикацию певец подписал так: "Доброе сонное утро... за ночной переезд из Тулы в Рязань вознагражден спокойным и долгим сном с подъемом без будильника! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)"

Стоит отметить, что у Сергея довольно плотный график, во время которого на сон отводится совсем мало времени. Он дает по нескольку концертов в месяц, успевает заскочить к друзьям, раздать интервью. Кроме того, знаменитость является заботливым отцом – он постоянно стремится провести время со своими двумя детьми – старшим сыном Никитой и годовалой красавицей-дочкой, которую ласково называет Анюткой.

В конце звезда отечественной эстрады поинтересовался у поклонников, во сколько поднимаются они. Многие поспешили рассказать о своей ситуации, правда, нашлись и шутники. Так один из пользователей написал: " Что такое сон?🙄 какое-то знакомое слово... ". В ответ ему пояснили: "Это волшебное, самое дорогое слово из трех самых прекрасных букв 🙈".

Кроме того, большинство отметило, что приходится вставать достаточно рано: "Просыпаюсь с рассветом, мелкая будит😂 благо рассветы у нас в Тае красивые, хоть полюбоваться можно – вознаграждение за такой ранний подъем", "В пять утра в рабочие дни, а в выходные в восемь мой организм уже выспался)", " А мы просыпаемся когда "маленький командир" скажет 😁".