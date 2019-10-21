Шукшина не отреагировала на избиение дочери

Мария Шукшина. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Единственная дочь Марии Шукшиной Анна рассказала о том, как получила сильную пощечину от своего пьяного отчима. При этом наследница артистки отметила, что когда рассказала ей о случившемся, то та якобы никак на это не отреагировала.
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