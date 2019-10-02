Альбина Джанабаева поделилась самым сокровенным

Накануне исполнительница снова появилась в поле зрения фолловеров. Он опубликовала пост в своем инстаграм-аккаунте, в котором объяснила, что с ней произошло.
"Хочу развеять ваши волнения, меня никто не обидел. Несколько дней назад я решила почистить свои публикации и увлеклась.... Я все удалила.... Мне стало интересно, что же будет дальше, что я буду чувствовать, если сделаю это. И знаете, ничего не произошло, и жизнь продолжается. Слава Богу рядом моя семья, люди, которых я люблю и которые любят меня, а все остальное– домыслы, умозаключения и пустые разговоры", – объявила артистка.
Джанабаева отметила, что эта остановка, прежде всего, даст ей возможность понять, что нести и транслировать своим подписчикам дальше. Кроме того, сейчас наступила осень, а по мнению звезды, это самое подходящее время для чего-то нового.
"Это осознанная пауза!" – добавила исполнительница.
Также она принесла извинения своим подписчикам за то, что заставила их волноваться. А позже поблагодарила за обратную реакцию и такое активное участие в ее жизни. По словам Альбины, ее очень радует количество умных, интересных людей со всего света, с которыми она общается.
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