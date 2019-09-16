Альбина Джанабаева в шубе на голое тело вызвала фурор

На записи исполнительница позирует в ярко-красной "шубе-чебурашке". Она надела ее на голое тело. Дополнили образ туфли на шпильке серебристого цвета и длинные серьги. Волосы артистка аккуратно заколола на затылке, обнажив шею.
"Так бывает, что еще вчера– солнце, легкие платья, босоножки,а сегодня, спустя каких-то 10 часов
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)... уже Осень 🍂 😍 пора доставать теплые вещи, наслаждаться золотым листопадом и ждать октября вместе с новым номером @topbeauty_magazine 😉😎 ", – подписала пост звезда.
По данным "Пятого канала", в комментариях Джанабаеву тут же начали осыпать комплиментами. "Улыбка------это Ваш проходной билет повсюду!!", "Какая красивая 😻", "Альбиночка, как Вам идет красный цвет!", "Как органично Вы смотритесь в вашем новом образе", – не смогли скрыть своего восторга поклонники.
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