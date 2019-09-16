Альбина Джанабаева в шубе на голое тело вызвала фурор

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, как хорошее вино, с возрастом становится только лучше. Накануне она опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новый ролик, который буквально сразил всех наповал.

На записи исполнительница позирует в ярко-красной "шубе-чебурашке". Она надела ее на голое тело. Дополнили образ туфли на шпильке серебристого цвета и длинные серьги. Волосы артистка аккуратно заколола на затылке, обнажив шею.

"Так бывает, что еще вчера– солнце, легкие платья, босоножки,а сегодня, спустя каких-то 10 часов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)... уже Осень 🍂 😍 пора доставать теплые вещи, наслаждаться золотым листопадом и ждать октября вместе с новым номером @topbeauty_magazine 😉😎 ", – подписала пост звезда.



По данным "Пятого канала", в комментариях Джанабаеву тут же начали осыпать комплиментами. "Улыбка------это Ваш проходной билет повсюду!!", "Какая красивая 😻", "Альбиночка, как Вам идет красный цвет!", "Как органично Вы смотритесь в вашем новом образе", – не смогли скрыть своего восторга поклонники.