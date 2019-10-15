Перекроенная до неузнаваемости Ротару шокировала Сафронова

Самый известный живописец страны Никас Сафронов стал гостем онлайн-эфира "Дни.ру" в соцсети "Инстаграм". Он рисовал полсотни президентов, звезд театра, кино, эстрады. А вот Софию Ротару писать не доводилось. И художник не уверен, что справился бы...

"С Софией Ротару я виделся лишь мельком, хотя когда-то давно и останавливался в Крыму в ее отеле, – признался Никас. – Но рисовать ее не смог бы – там с лицом большие проблемы. Нет, я все понимаю и принимаю все эти современные технологии, пластические операции, но за ними очень сложно увидеть характер человека".

"Пусть лучше человек будет старым и морщинистым – я все уберу на картине, – продолжил Сафронов. – Недавно, например, писал Арнольда Шварценеггера, и его на картине омолодил. Он так сам хотел. Кстати, порой люди, которых я писал, берут мои портреты и идут к хирургам: мол, сделайте меня таким. Но когда я не вижу лица, когда все изменено до неузнаваемости, очень тяжело работать".

"Конечно, можно было бы нарисовать Ротару по фотографии – той, какой она была когда-то, – считает художник. – Но мне хочется показать характер человека, открыть его суть. В случае с Ротару, увы, это невозможно. Она потеряла свою сущность".

Как считает пластический хирург, народная артистка России и Украины не менее десяти раз ложилась на стол специалиста. Якобы она сделала ринопластику, блефаропластику, круговую подтяжку лица и шеи, решилась на липомоделирование, удалила комки Биша и изменила форму подбородка. По словам медика, первые операции певица сделала еще в молодости, и с тех пор прибегает к ним каждые пять лет.