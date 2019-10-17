Лобода возбудила народ танцами на столе (видео)

На кадрах, которые знаменитость опубликовала на своей странице в "Инстаграм", Светлана танцует на столе в окружении молодых мужчин. Певица одета в обтягивающие черные легинсы, майку и грубые ботинки. По ходу танца артистка также обзаводится мужской шляпой.
Как сообщает Пятый канал, в пятницу, 18 октября, у Лободы день рождения. Любимице публики исполнится 37 лет, и ее преданные фанаты переживают, что буквально на следующий день знаменитости предстоит работать. Многие отметили, что Светлана необычайно трудолюбива.
"Как же вы на следующий день после дня рождения на сцену?", "Пчелка-трудоголик", "Восхищаюсь Вашей работоспособностью и отдачей!", "Очень круто, постановщику отдельный респект!", "Ой, как страшно со стулом! Вы герой", – высказались поклонники Светланы.
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