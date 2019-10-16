Ягудин показал лишившуюся важного органа Тотьмянину в онкоцентре

Алексей Ягудин прокомментировал известие о госпитализации жены, олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной. Во время операции в онкоцентре фигуристке удалили важный орган.

Накануне, 15 октября, стало известно, что у 37-летней фигуристки Татьяны Тотьмяниной при обследовании обнаружили новообразование в желчном пузыре. Врачи столичного онкоцентра приняли решение удалить этот важный орган. Тотьмяниной сделали лапароскопическую операцию – желчный удалили, а новообразование отправили на гистологическое исследование.

Супруг спортсменки, фигурист Алексей Ягудин прокомментировал эту новость на своей странице в соцсети "Инстаграм". Он подтвердил информацию и подчеркнул: хирургическое вмешательство было плановым.

"Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. Вот только не в экстренном порядке. А так больше ничего и не добавить! Все верно. Спасибо за внимание и поддержку", – написал Ягудин.

Алексей рассказал о самочувствии жены: "Все прошло хорошо, любимая Джульетта @tatianatotmyanina отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к своим друзьям и поклонникам. Еще раз всем спасибо!"

В приложении "Сторис" он опубликовал фотографию, которую сделал во время свидания с Татьяной Тотьмяниной. На снимке спортсмен целует супругу, а та прячет лицо. "Не хотела фотографироваться, так как "не в форме сейчас и некрасивая". А я считаю, шикарная – что с желчным, что без", – заявил Алексей Ягудин.