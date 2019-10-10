Меган Маркл заполучила долгожданную корону

Накануне в Сети появилось видео, на котором счастливая герцогиня Сассекская, улыбаясь во весь рот, примеряет различные головные уборы монархов. Только это были их виртуальные копии.
Во время путешествия в ЮАР Меган Маркл познакомилась с местной бизнесвумен Никиви Длова, которая сколотила капитал благодаря виртуальному бизнесу. Проще говоря, она занимается разработкой приложений для смартфонов.
Никиви решила продемонстрировать Меган очередное новшество. Супруга принца Гарри поспешила опробовать мобильное приложение с фильтрами.
Судя по всему, герцогиня Сассекская на минуту позабыла о своем статусе. Во-первых, умудрилась сделать селфи, хотя протоколом это запрещено. Во-вторых, забавы ради примерила несколько корон. При этом было заметно, какое удовольствие Маркл получает от происходящего.
А Никиви не упустила возможности хорошенько хайпануть и выложила видео с Меган в Сеть. Длова опубликовала ролик в "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте. "Вот, теперь у нее наконец-то есть корона!" – язвительно подметила бизнесвумен.
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