Галкин показал беззаветную любовь своих детей

Алла Пугачева побывала с двойняшками в интересном месте. Об этом ее супруг сообщил своим подписчикам. "Дети вчера были с мамой в Москвариуме – вернулись в полном восторге!", – подписал снимок с "обнимашками" Максим Галкин.
Невероятно нежное фото, на котором видно, насколько дружны дети Примадонны и шоумена, привел пользователей соцсети в восторг. Многие заметили, какими красивыми растут Лиза и Гарри. "Пупсики!", "Какие лапочки!", "Такие классные дети!", "Красивые детки!", – прокомментировали кадр фолловеры.
Отметим, певица часто знакомит своих наследников с новыми местами. Так, ранее жена Максима Галкина успела побывать с детьми в Московском планетарии. Тогда другие его посетители очень удивились, что Примадонна гуляет с малышами без охраны.
Максим Галкин обожает публиковать видеоролики и фото с Лизой и Гарри. Посты телеведущего неизменно собирают тысячи лайков и сотни лестных комментариев. Поклонники не раз отмечали, что дети очень похожи на своих звездных родителей.
Напомним, Лиза и Гарри родились у Максима Галкина и Аллы Пугачевой 18 сентября 2013 года. Двойняшек выносила и родила суррогатная мать.
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