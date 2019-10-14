Бывший муж о браке с Пугачевой: Насмотрелся таких вещей, которые хотелось бы забыть

Александр Стефанович разоткровенничался о браке с Аллой Пугачевой. Он признался, что это было особенно бурное время в его жизни.

Новый выпуск ток-шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" носил название "Одержимые знаменитостями". Он был посвящен фанатам звезд, которые ради кумира шли на откровенно безумные поступки. Среди гостей в студии оказался бывший муж Аллы Пугачевой – режиссер и продюсер Александр Стефанович.

Он поделился некоторыми подробностями брака с Примадонной и отметил, что то время было особенно бурным. Однажды ночью они проснулись от сильного запаха гари – была подожжена входная дверь. "Она пылала, ее облили бензином. Мы вышли и еле потушили. Вообще, я в браке с Аллой насмотрелся таких вещей, которые хотелось бы забыть", – признался Стефанович.

Было и такое, что пару преследовали фанаты на автомобиле. "За нами была самая настоящая погоня. Я кнопки у автомобиля закрыл, когда они нас догнали. Из машины вышли здоровые ребята и сказали нам: "Да мы хотели просто автограф взять", – рассказал бывший муж Пугачевой.

Однако не все поклонники Примадонны были безобидными. В качестве примера Стефанович привел концерт артистки в Ленинграде. К певице, выступающей на стадионе, вышел очень милый на вид фанат и протянул ей букет. Та его приняла. И вдруг Стефанович заметил, что Пугачева начала терять голос. Алла извинилась перед зрителями и покинула сцену. Оказалось, что мужчина, который с улыбкой подарил ей цветы, показал нож и прошептал, что сейчас ее убьет. Найти его не смогли.

Разумеется, Александр Стефанович припомнил известный факт, когда за Аллой Пугачевой охотился маньяк по фамилии Нагиев. Правоохранителям удалось его поймать и в 1981 году предать смерти.