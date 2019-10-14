"Главное вовремя": Орбакайте вступилась за дочь Николаева

Об этом артист рассказал в личном "Инстаграм". Игорь Николаев опубликовал видео, на котором девочка вовсю фантазирует.
"Вероника сочиняет мюзикл про Пони-единорога! Сюжет захватывающий! НА НОЧЬ ГЛЯДЯ! Лишь бы не ложиться спать!))😂❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал ролик артист.
Отметим, что в комментариях к посту за наследницу артиста вступилась певица Кристина Орбакайте. "Главное вовремя-на ночь глядя! А кто же с утра сочиняет, папочка? 😉", – написала знаменитость.
Игорь Николаев согласился с доводом коллеги по цеху. "Ты, как всегда, права!)😘❤️😂", – добавил артист.
Напомним, 8 октября наследнице музыканта Игоря Николаева и его супруги вокалистки Юлии Проскуряковой исполнилось четыре. Маленькую Веронику поздравили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Одной из первых теплые слова девочке сказала Алла Пугачева. Примадонна российской сцены поздравила Веронику, передав той привет через ее маму. "Поздравляем нашу очаровашку!!" – написала звезда в микроблоге.
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