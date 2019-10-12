"Будет страдать": отмечающую день рождения Жасмин ждут потрясения

Сегодня певица Жасмин празднует свой 42-й день рождения. Какие трудности ждут уже состоявшуюся артистку и любящую мать, "Дни.ру" узнали у специалиста.

"Следующий год у певицы будет непростым, насыщенным разного рода событиями. Будут ошибки, разочарования, она переживет личностный кризис, депрессивное состояние, но из всего этого она выйдет в конечном итоге победителем и даже получит награду – обретет то, о чем давно мечтала", – предсказывает парапсихолог Наталья Копнева.



В октябре, на волне наступившего Дня рождения, Жасмин попробует решить проблему в отношениях с ее мужчиной по-новому, начнет себя по-другому вести. Будет мелкими шажками медленно двигаться к своей цели. В ноябре эти попытки дадут свои плоды – отношения наладятся, но она будет полностью сконцентрирована в решение насущных проблем. Карты показывают, что именно в ноябре в ее жизни появится некий нарушитель спокойствия, с которым у нее будут какие-то отношения: скорее деловые, но, возможно, завяжется краткосрочный роман. Однако в декабре Жасмин надо будет готовиться к интригам и сплетням вокруг нее.

"Вокруг будут царить коварство, обман и фальшь. Она окажется замешанной в некрасивой истории, которая, возможно, будет связана с тем самым нарушителем спокойствия. В начале следующего года она будет чувствовать себя опустошенной. Проект, о котором она думала, (под проектом можно понимать и личные отношения) не срастется, от этого она погрузится в депрессию. Затем к ней придет осознание, что в жизни все дается не просто так – это был урок, из которого она должна сделать выводы и идти дальше. Со временем она обретет спокойствие, внутреннюю уверенность и будет следовать своей интуиции. Но эта светлая полоса продлится недолго", – предупреждает ясновидящая.

По ее словам, уже в апреле певицу ждет полоса препятствий. "Она поддастся искушению. Карты не показывают, что именно это будет: перебор с какими-то веществами, отношения с мужчиной. В общем, Жасмин вляпается в некрасивую историю, которая ей выйдет боком. Она будет чувствовать себя напуганной, будет страдать из-за этой истории. К ее личным переживаниям примешается критика со стороны общества, по отношению к ней будет направлена агрессия, враждебность, негатив. Только в июне ей удастся взять себя в руки, показать зубки и дать отпор недоброжелателям. Она отобьется от нападок. И в следующем месяце обретет силу духа, почувствует себя королевой. Период негатива для нее закончится. Ее ждет новый головокружительный и страстный роман. Она будет полна энергии. Этот роман даст свои плоды уже к сентябрю, она даже может получить предложение руки и сердца", – добавила она.

