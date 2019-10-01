В Сети обсуждают округлившийся живот 18-летней внучки Ротару

Снимок сделал в Нью-Йорке. Внимательные подписчики разглядели, что платье модели странно на ней сидит, как будто подчеркивая растущий живот.
Внучка Софии Ротару запечатлена в асимметричном мини, расшитом пайетками, во время ночной прогулки. На снимке девушка томно смотрит вдаль.
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