Артистка поздравила фолловеров с Днем музыки. Звезда явно гордится своим наследником. Хотя ранее Наташа Королева отмечала, что не хочет, чтобы их с Сергеем Глушко ребенок стал музыкантом.
Материал дополняется
Россияне восхитились подросшим сыном Королевой
Артистка поздравила фолловеров с Днем музыки. Звезда явно гордится своим наследником. Хотя ранее Наташа Королева отмечала, что не хочет, чтобы их с Сергеем Глушко ребенок стал музыкантом.
Материал дополняется
Подстава от звезды вызвала пересуды
Директор прокомментировала слухи
Всплыли неожиданные подробности
Коллега была вынуждена внести ясность
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Ей 45 мне 20
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Первый opгaзм
Не " выметать ссор из избы "
Русская и африканец
Дети это кошмар
Самый сексуальный мужской голос?
Ищу восточную невесту желательно китаянку или кореянку.
Секонд Хэнд