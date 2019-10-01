Россияне восхитились подросшим сыном Королевой

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Наташа Королева. Фото:instagram.com/koroleva__star
Певица похвасталась сыном-музыкантом. Наташа Королева выложила в Инстаграм видео, как 17-летний Архип Глушко играет на пианино.
прочитано 75 раз

Артистка поздравила фолловеров с Днем музыки. Звезда явно гордится своим наследником. Хотя ранее Наташа Королева отмечала, что не хочет, чтобы их с Сергеем Глушко ребенок стал музыкантом.

Материал дополняется

Автор: 1 октября 2019, 19:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

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