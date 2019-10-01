Андреева трогательно поздравила родившую Миронову

57-летняя звезда информационной программы "Время" на Первом канале оставила теплый комментарий под публикацией Марии Мироновой в "Инстаграм". "Я вас поздравляю с мужем. Ангел здесь!" – написала Екатерина Андреева под сообщением о рождении второго сына артистки.
Ниже к поздравлениям присоединились многие коллеги Мироновой. Например, актриса Дарья Повереннова пожелала здоровья маме и малышу. Коллега Марии – Любовь Толкалина – написала: "Машенька!!!! поздравления до неба!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Не осталась в стороне Елизавета Боярская: "Маша! Какое счастье!!!! Поздравления от всей нашей семьи!🌺🌺🌺❤️❤️❤️".
Напомним, вчера, 30 сентября, 46-летняя Мария Миронова поделилась радостной новостью с подписчиками. 46-летняя актриса стала мамой во второй раз. Ребенка звезда родила в Греции. Пол и имя малыша пока не разглашаются, как и личность его отца. Известно только, что нового мужа Марии Мироновой зовут Андрей. Избранник звезды является директором по развитию в русско–японской компании занимающейся медицинскими технологиями.
Напомним, у артистки есть уже взрослый сын – Андрей Миронов-Удалов. Ему уже 27 лет. Актриса назвала наследника в честь своего легендарного отца – актера Андрея Миронова.
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