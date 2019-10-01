"Ну, Кети...": Топурия ошарашила народ фото с новым возлюбленным

Кети Топурия удивила поклонников новым фото. Она неожиданно для всех показала нового возлюбленного.

В начале года певица сообщила о разрыве со знаменитым рэпером Гуфом (наст.имя – Алексей Долматов). Тогда все поклонники надеялись, что рано или поздно исполнители воссоединятся, однако чуда не произошло. По слухам, причиной разрыва стала скандальная измена исполнителя, однако Кети развенчала все мифы, рассказав, что пара разошлась из-за различий в образе жизни.

Вероятно, подобное заявление вдохнуло новую волну надежды на лучшее, но теперь девушка окончательно дала понять, что воссоединения с Долматовым ждать не стоит. Сегодня 1 октября 2019 года она выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новое фото, повергшее поклонников в шок.

На снимке крупным планом хорошо можно разглядеть лицо исполнительницы. Некий мужчина целует ее в нос. Топурия выглядит счастливой и безмятежной. Она подписала фото так: "Ya tebya lublu (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)". Текст девушка сопроводила смайликом сердечком.

Примечательно, что лицо возлюбленного попало в кадр не полностью. Вероятно, таким образом знаменитость пыталась подчеркнуть, что у нее имеется новый бойфренд, однако раскрывать его личность девушка не намерена. Впрочем, поклонники все равно принялись гадать, кто бы мог быть на фото.

"На Иракли Пирцхалаву похож", "Точно не Гуф. Слава богу", "А мне кажется на бывшего мужа похож", "Ну Кети...", – написали пользователи. Вероятно, они бы в конце концов раскрыли, кто так нежно целует звезду, только вот совсем скоро после публикации материала Кети закрыла все комментарии, сообщает издание Teleprogramma.pro.