В Сети появилась интимная переписка Сергея Лазарева и Ани Лорак

Преданные фанаты звезд опубликовали переписку знаменитостей. Судя по всему, пользователи Сети так сильно хотят, чтобы Ани и Сережа закрутили роман, что стали создавать его сами.
"Поклонники этой НЕпары называют ее СереЛина (!) Только почитайте, какая драматургия. Сценаристы сериалов на Первом и России, вдохновляйтесь ;)) PS. Там и Михаилу Дворецкому – директору Сережи роль досталась (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написано в телеграм-канале "Только никому...".
Идея "произведения" заключается в том, что певица переживает за состояние своего возлюбленного. "Как же я по нему скучаю, я люблю его больше жизни, скорей бы он поправился", – пишет от лица Лорак автор.
Сергей и Ани тяжело переживают вынужденное расставание из-за недуга исполнителя. Но спустя неделю Лазарев, наконец, приходит в себя и приезжает к избраннице. Та, увидев любимого, с криком бросается ему на шею.
"Знаешь, что я понял за то время, что нас не было рядом? Что я безумно по тебе соскучился, и нам надо проводить больше времени вместе", – признался Сергей.
Ани не может сдержать эмоций после услышанного. Лазарев в попытке успокоить певицу, подходит к ней со спины, нежно проводит руками от плеч к талии и обещает, что больше никогда ее не оставит.
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