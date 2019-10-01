"Стройнящий эффект кокаина": нашли еще один аргумент против Бочкаревой

Актриса Наталья Бочкарева продолжает упорно доказывать всем и вся, что никогда в жизни не притрагивалась к наркотикам, а видео ее задержания – наглая ложь. Тем не менее врач-нарколог Алексей Казанцев привел еще один аргумент не в пользу артистки.

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