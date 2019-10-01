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"Не трогай его": предполагаемая мать детей Лазарева попала под удар

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
После ярких откровений певца Сергея Лазарева на шоу "Секрет на миллион" многие задались вопросом, кто же является биологической матерью его детей. Кажется, народ сделал свой выбор: в связи с артистом уличили Анну Белодедову.
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Как водится, никаких действительно весомых доказательств у светских сплетников нет. Но для того, чтобы сделать определенные выводы, хватило всего нескольких улик.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Например, по слухам, Лазарева и Белодедову видели вместе в агентстве недвижимости. Как пишет "Стархит", тогда певец назвал красавицу своей женой. Пара якобы интересовался покупкой дома после прибавления в семействе, сообщает издание.

Кроме того, многие обратили внимание, что дети Лазарева чем-то похожи на Белодедову. Вдобавок, певец оказался подписан на нее в социальной сети "Инстаграм".

Многим этого хватило, чтобы обрушиться с комментариями на Белодедову. Из-за слухов красавица фактически попала под удар. "Мой Лазарев! Не трогай его!" – пишут ей пользователи.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, что Сергей Лазарев во время записи шоу "Секрет на миллион" признался, что у него есть годовалая дочь. Ранее певец всячески отрицал ее существование. 

Артист скрывает подробности личной жизни. Кто является матерью детей Лазарева, остается неизвестным. Артист не рассказывает об этом, поэтому фанатам приходится довольствоваться слухами и сплетнями.

Автор: 1 октября 2019, 09:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

И смех и грех
Ответить
Не трогайте юродивого,
а то каминг-аут сделает.
Гость
Ответить
У детей Лазарева нет матери, есть донор яйцеклетки и суррогатный инкубатор, где их вынашивали, но есть родитель №1 и родитель № 2))
1

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