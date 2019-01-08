Жене доложили о грязной измене Кобзона
В Люсю Гурченко Иосиф Кобзон влюбился мгновенно. Пара съехалась и не знала бед, но лишь до определенного момента.
Однажды Иосиф Давыдович изменил жене с ее лучшей подругой – Татьяной Бестаевой. Это случилось, когда Люся уехала на съемки, а с дочкой попросила посидеть Таню.
Кобзон и Бестаева отправились отмечать Новый год в Дом композиторов в Рузу. Людмиле Гурченко все рассказали, пишет "Экспресс газета
После этого Людмила Марковна лишь одной телеграммой для мужа: "Горбатого могила исправит. Косточка". "Каким был, таким и останусь. Горбатый", – ответил Кобзон.
Ранее сообщалось, что в новогоднем выпуске программы "Привет, Андрей!" Игорь Крутой вспомнил, что перед смертью Иосиф Давыдович пообещал ему, что в 2018 тоже постарается быть на праздничном мероприятии. Это признание растрогало певца Николая Баскова.
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