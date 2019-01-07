Избранника Ирины Шейк перепутали с Шаляпиным на премии "Золотой глобус"
Купер претендовал на награду в категории "Лучший режиссер" за свою дебютную работу "Звезда родилась". Также он был представлен в номинации "Лучший актер в драматическом фильме".
Шейк, в свою очередь, приехала на мероприятие, чтобы поддержать своего возлюбленного. Ну и, конечно, чтобы в очередной раз порадовать поклонников сексуальным образом.
В издании Super.ru обратили внимание на то, что Купер выбрал странный наряд для того, чтобы появиться на красной дорожке. "Со мной одна из самых красивых женщин в мире. Пожалуй, оденусь, как Прохор Шаляпин", – не без доли юмора отметили журналисты.
Ранее слухи о том, что Ирина Шейк после родов потеряла форму, развеялись как дым. Супермодель приняла участие в откровенной фотосессии, продемонстрировав идеальную фигуру.
Столь откровенные фотографии Ирины Шейк появились впервые после того, как в марте прошлого года она стала мамой. Такой долгий перерыв породил слухи о том, что тело супермодели после родов уже не то, что прежде.
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