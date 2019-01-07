Сексуальная Лобода с невероятно гибким телом перещеголяла Волочкову
Лобода не скрывает секрет успеха. Самое главное – упорная работа над своим телом.
Сейчас певица наслаждается отпуском с детьми. При этом она не забывает про регулярные тренировки.
Лобода обнародовала в своем Instagram фото и видео занятий в курортном бунгало. На опубликованных кадрах молодая мама закинула ногу на перила террасы, продемонстрировав идеальную растяжку.
Роскошная фигура артистки заставила поклонников кусать локти. Пользователи Сети засыпали Лободу комплиментами. Многие и не подозревали, что у их кумира такая растяжка.
Ранее Светлана Лобода примерила новый образ. Такой знаменитость еще не видели.
В личном микроблоге Светлана опубликовала снимок, на котором запечатлена в ярком наряде. Звезда облачена в костюм, состоящий из обтягивающей водолазки и расклешенных от колена брюк. Артистка держит на поводке белого красавца-пуделя.
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