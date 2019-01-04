Мишулина разоблачила скандальные телешоу

Наследница знаменитого советского актера Спартака Мишулина Карина опровергла слухи о том, что за участие в скандальных шоу на телевидении ей выплачивали миллионы. Она подчеркнула, что сильно пострадала из-за постоянно подогреваемого этими программами скандала.

"Да, если появляются такие слухи, значит кому то они нужны", – в разговоре с "Дни.ру" заметила Карина Мишулина. В первую очередь это касается самих организаторов шоу. "Безусловно канал имеет выгоду от таких скандалов, это рейтинги и заработок", – уверена наследница Спартака Мишулина.

"Сколько платят участникам, не знаю и мне это не интересно. Я не считаю чужие деньги", – добавила она. "Свой договор я показать, увы не могу, по закону, и они это знают, поэтому так смело лгут про цифры, якобы заработанные мной", – подчеркнула Карина Мишулина. Впрочем, ложь о походах на шоу ради денег – не самая большая проблема.

"Обидно даже не про миллионы слышать, а про якобы то, что все было по сценарию. Вопрос: мамин инсульт тоже? Суды тоже? Лишение нас многого тоже? Жаль, что народ слепо верит любой лжи", – заметила Карина Мишулина.

"А насчет миллионов, пусть верят , хоть в мечтах побуду миллионером. Или уже пусть выплатят мне эти миллионы, раз они уверены, что они мои, будет хоть на что маму отправить на лечение в хороший санаторий", – считает наследница актера.

Он подчеркнула, что те, кто в любом случае обогащается за счет скандалов на телевидении – это сами создатели шоу. И для этого они не гнушаются откровенных манипуляций с героями.

"К сожалению, год назад нас шантажом выманили на эфир и спровоцировали на эмоции. Там работает огромный штат и профессиональных психологов и редакторов, делается прекрасный монтаж им выгодный, так что любого можно сделать, как ангелом, так и бесом", – пожаловалась Карина Мишулина.

"Мы шли за правдой, не думая о гонорарах, что доказывает мой договор. Но правда оказалась никому не нужна. Гораздо проще верить лжи, клевете и грязи. Только это приносит рейтинг. Поэтому канал и продолжил выдумывать все более и более жуткие небылицы о нашей семье, перевирая факты судебных решений", – подчеркнула дочь Спартака Мишулина.

"Мы доказали в суде, что Сорокин не внук, а Мосгорсуд написал, что Еремеев не имеет к родству никакого отношения, они же снимают эфиры где доказывают обратное. И страшно, что в этом участвуют адвокаты той стороны. Так безбожно врут в юридическом смысле. Чем и довели маму до инсульта", – заметила Карина Мишулина.

"Хотя мы писали запреты на собственное изображение, на канал на имя руководителей. С февраля 2018 . Это что тоже по их мнению сценарий? Да никаких денег не нужно, когда поливают грязью любимого человека. А если кто то способен продать память любимого, мне их искренне жаль", – подчеркнула она.

При этом обвинения в получении миллионных гонораров могут быть новой изощренной тактикой создателей скандальных шоу. "Думаю мое молчание не выгодно каналу. Тема затухает. Их герой теряет интерес. Позиция семьи неизменна, когда мы поняли, что каналу не нужна правда, мы перестали туда ходить. Отстранились от всего. Но нас пытаются провоцировать любыми путями, чтобы вывести на очередной скандал", – рассказала Карина Мишулина.

"Но, к счастью, мы помудрели и теперь просто смешно от того, что они вытворяют. И герой их смешон и жалок, в нелепых попытках присоседиться к известной личности. Понятно, что для них будет идеально если мы опять включимся в скандал. Ведь у нас то не сценарий! А живая боль из-за публичных оскорблений отца. Мы давно знаем, что Еремеев не его сын. И нам это самое важное, что для себя мы все доказали", – подчеркнула дочь Спартака Мишулина.

"А это зрителям всегда интереснее смотреть. Так не сыграешь. Постановочные ток-шоу долго не живут, народ начинает чувствовать фальшь. А тут, чтобы они не говорили про сценарий, только от того что нас ударили по живому и по больному, всем так интересно смотреть. К сожалению. Но мы больше не подарим им такую возможность. Чтобы они не делали и на что бы не опускались в своих провокациях. Ведь они как никто знают и договор мой и то что это не сценарий для нас, как Бога не бояться? Неужели ради рейтинга можно так лгать на людей? Стыдно за них", – заключила Карина Мишулина.