"Обман, шантаж и травля": Мишулина ополчилась против нечестивца Борисова

Карина Мишулина поддержала стремление Марии Шукшиной избавить отечественный эфир от скандальных ток-шоу. Артистка подписала петицию, призывающую закрыть программу "Пусть говорят" Первого канала.

Мишулина на личном опыте убедилась, что телевизионщики даже не слышали о журналистской этике, а на закон о СМИ "хотели плевать". Актриса сообщила, что точит зуб на Дмитрия Борисова, который буквально заставил ее участвовать в своей программе.

"Нас заманили обманным путем, практически шантажом. Когда эта история с Еремеевым только началась, мы бегали от "Пусть говорят" два месяца. Нас травили в соцсетях. Мы не понимали, как это все работает, не смотрим эти ток-шоу, скандалы – это не про нас. Подумали, что пойдем, скажем всю правду – и нас оставят в покое. Получилось все наоборот!" – сообщила Карина.

Отметим, что к Андрею Малахову, который ведет программу "Прямой эфир", Мишулина настроена не так враждебно. "Ничего не могу сказать плохого по поводу Малахова. Когда мы поняли, что на "Первом" нас и память о Спартаке Васильевиче смешали с грязью, обратились к Андрею, сняли три передачи. Но и это не сыграло никакой роли", – цитирует знаменитость prozvezd.info.

Напомним, актер Тимур Еремеев, участвуя в нечестивых программах Борисова, стремится доказать, что он сын легендарного Спартака Мишулина. В рамках ток-шоу "Пусть говорят" была проведена экспертиза ДНК, которая подтвердила слова героя. Однако семья звезды советского кино считает, что результаты исследования были сфальсифицированы, а свидетели подкуплены.

Между тем актриса Мария Шукшина подписала петицию против Малахова и Борисова, размещенную обычным телезрителем на сайте www.change.org. Составители прошения требуют законодательно запретить программы "Прямой эфир" Андрея Малахова, "Пусть говорят" Дмитрия Борисова, "Ты не поверишь!" канала НТВ. По мнению авторов инициативы, только такие кардинальные меры могут спасти общество от деградации, духовного и психологического развращения.