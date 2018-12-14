"Убогая и громкая": превозносящую себя Канделаки списали в утиль
Знаменитость создала на популярном видеохостинге собственный канал под названием "Канделайки". Первым роликом, который появился в аккаунте, стала 12-минутная видеовизитка от Канделаки.
Тина рассказала о себе, карьере, завистниках, мужчинах, феминистках и откровенно отвечает на вопросы о жизни. Также она включила в выпуск отзывы о своей персоне от коллег по цеху, известных блогеров и обычных прохожих.
Канделаки упомянула шоумена Андрея Малахова, футболиста Александра Кержакова и комментатора Василия Уткина. С последним, к слову, у нее давний конфликт.
Почти за сутки запись посмотрели около 26 тысяч раз. Примечательно, что лайков и дизлайков у шоу примерно поровну.
Зрители оставили немало отрицательных отзывов. В основном им не понравилось качество ролика – возникла проблема со звуком. Поклонники недовольны и основным посылом видеовизитки: они решили, что Тина занимается самолюбованием. Многие отметили, что звезде стоит отправить это видео в утиль и записать новое – возможно, с другой командой.
"Сам себя не похвалишь- никто не похвалит!", "Ничего против Тины не имею, но шоу ни о чем. Надеюсь вы выберете какой-то формат и будете стараться делать его хорошо, пока что просто какой-то набор сцен, которые не ясно зачем мы должны смотреть", "Самолюбование, самовосхваление и самореклама на 100% Ни капли самоиронии и человеческой простоты. в интернете так нельзя. Те, кто ее нахваливает, будто под дулом пистолета. а еще заставка убогая и громче всего на свете", "Тина, не знаю зачем я это смотрю, но раз уж смотрю хотелось бы, что бы громкость звука не скакала туда сюда, приходиться постоянно либо прибавлять либо убавлять. Спасибо)", "я на телевидении уже 26 лет" – вот там и сиди ) И отберите микрофон у того, кто записывал "музыкальную тему" – это ****, выедающий мозг", "Эта дама куда то спешит😬😬, в этом возрасте можно успокоится (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассудили интернет-пользователи.
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