Стало известно о тайных миллионах Маслякова

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков – владелец 51% акций Телевизионного творческого объединения "АМиК". Это приносит около миллиарда рублей прибыли. Кроме того, известный шоумен зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП), что позволяет не открывать свои доходы.

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