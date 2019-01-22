Шнурова обласкали за удар по Волочковой
Гастроли коллектива подошли к концу, и музыкант решил отправиться отдыхать на острова Теркс и Кайкос. Фотографиями из отпуска он делится со своими подписчиками в микроблоге в Instagram. На одном из снимков исполнитель позирует у бассейна. К нему Сергей Шнуров добавил сатирическое стихотворение, в котором высмеял российскую балерину.
В ироничной манере солист дает полезный совет всем, у кого нет талантов, но кто очень хочет стать популярным. Лидер "Ленинграда" предлагает им последовать примеру Анастасии Волочковой – всегда садиться на шпагат.
"Кто талантом небогат,
Ну, а че такова?
Делайте везде шпагат,
Как Н. Волочкова.
Зашумит и вам прибой.
Бросьте мысли тяжки.
В ситуации любой
Раздвигайте ляжки.
На лице, – мерси баку,
Ленточка на письке.
К вам рекою потекут
Лайки и подписки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он.
Пользователи оценили юмор Шнурова. "Какой Пушкин? Вот Серега – это классика", "Это шедевр! У вас талант на такие стишки. Мне очень нравится. Самое главное – всегда в тему и по делу", "В точку!", "Не в бровь, а в глаз! Молодец", "Гениально", – написали комментаторы.
Многие подписчики решили отправить ответ Сергею Шнурову в стихотворной форме. "Гром гремит, гроза идет / Что опять такое? / Снова Шнуров замахнулся / Пальцем на святое? / Надвигается гроза, / В страхе мирный атом, / Ждем язвительный ответ / С фирменным шпагатом...", "То тут, то там / Однообразные шпагаты! / Как бы развидеть это нам? Настюша, в чем мы виноваты?" – писали фолловеры.
Он написал юмористическое стихотворение
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