Шнурова обласкали за удар по Волочковой

Лидер группы "Ленинград" часто откликается на злободневные темы в своих произведениях. В одном из последних стихотворений Сергей Шнуров высмеял балерину Анастасию Волочкову и ее любовь к шпагату.

Гастроли коллектива подошли к концу, и музыкант решил отправиться отдыхать на острова Теркс и Кайкос. Фотографиями из отпуска он делится со своими подписчиками в микроблоге в Instagram. На одном из снимков исполнитель позирует у бассейна. К нему Сергей Шнуров добавил сатирическое стихотворение, в котором высмеял российскую балерину.

В ироничной манере солист дает полезный совет всем, у кого нет талантов, но кто очень хочет стать популярным. Лидер "Ленинграда" предлагает им последовать примеру Анастасии Волочковой – всегда садиться на шпагат.

"Кто талантом небогат,

Ну, а че такова?

Делайте везде шпагат,

Как Н. Волочкова.

Зашумит и вам прибой.

Бросьте мысли тяжки.

В ситуации любой

Раздвигайте ляжки.

На лице, – мерси баку,

Ленточка на письке.

К вам рекою потекут

Лайки и подписки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он.

Пользователи оценили юмор Шнурова. "Какой Пушкин? Вот Серега – это классика", "Это шедевр! У вас талант на такие стишки. Мне очень нравится. Самое главное – всегда в тему и по делу", "В точку!", "Не в бровь, а в глаз! Молодец", "Гениально", – написали комментаторы.

Многие подписчики решили отправить ответ Сергею Шнурову в стихотворной форме. "Гром гремит, гроза идет / Что опять такое? / Снова Шнуров замахнулся / Пальцем на святое? / Надвигается гроза, / В страхе мирный атом, / Ждем язвительный ответ / С фирменным шпагатом...", "То тут, то там / Однообразные шпагаты! / Как бы развидеть это нам? Настюша, в чем мы виноваты?" – писали фолловеры.