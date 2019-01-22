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Волочкова сбросила покрывало после обвинений в издевательстве

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова решила закалить своего питомца – кота Лакки. Однако водные процедуры в ледяной купели явно не входили в его планы.
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Всем известно, что Анастасия Волочкова регулярно закаляется – в микроскопическом купальнике скандально известная балерина ныряет в ледяную купель (ледяная – это не метафора, зимой на поверхности воды действительно образовывается внушительная корка).

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

На сей раз артистка решила устроить процедуру закаливания для своего домашнего питомца, любимца многочисленных подписчиков ее аккаунта в социальной сети Instagram – кота Лакки. Анастасия опубликовала видео, на котором запечатлен момент попытки погружения животного в ледяную купель. Впрочем, коту нырнуть не удалось. Когда балерина поставила питомца на лед, тот вырвался и сбежал.

"Попытка закаливания котика Лакки оказалась неудачной. Он, в отличие от меня, боится ледяной воды и льда, на который я хотела его поставить...🙈 Сегодня тепло, и лед оказался тонким. Теперь в эту купель окунусь я", – сообщила Анастасия Волочкова.

Затем балерина выложила видео, на котором, скинув красное покрывало и разбив лед топором, она окунулась в купель. В комментариях пользователи высказали все, что думают относительно действий балерины с котом. Подавляющее большинство слов казалось нецензурным.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Давно кошек мучиешь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)?", "Настя кота не нужно закаливать. Оставьте это для себя", "Это нормально????((((( досталась же хозяйка ((", "Скоро и кот от такой хозяйки сбежит", "Зачем же так с котом.. жестоко! От зоозащитников вам не отмахаться. Животное вам не игрушки!!!", "Можно я заберу вашего кота", "Допилась..... кота чуть не утопила", – так звучала лишь часть приличных комментариев возмущенных подписчиков.

Автор: Наталья Аряева22 января 2019, 08:57
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