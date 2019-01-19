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Лежащую в снегу Волочкову предупредили о страшных последствиях

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Некоторые снимки Анастасии Волочковой в соцсетях необходимо сопровождать подписью: "Не повторять! Трюк выполнен профессионалом". По мнению экспертов, подражая прославленной балерине, можно надолго загреметь на больничную койку.
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На днях скандально-известная танцовщица опубликовала в личном Instagram снимок, на котором запечатлена в одних трусах, сидящей в снегу и прикрывающей голую грудь банным веником. Провокационное фото не осталось незамеченным, оно быстро набрало популярность среди интернет-пользователей и даже попало на страницы некоторых изданий.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Многие фанаты знаменитости удивлялись стойкости и смелости Волочковой. Скажем прямо, не каждый решится залезть голышом в снег, сразу приходит на ум крылатое выражение: "Безумству храбрых поем мы песню".

Между тем, врачи строго-настрого запрещают брать с Анастасии пример. Директор сети семейных клиник "АВС Медицина" Юлия Сиверцова рассказала "Дни.ру", чем именно может закончится такая экстремальная выходка.

"Неподготовленный, не закаливающийся человек может сразу заболеть – схлопотать тяжелую форму бронхита или пневмонии. Могут появится заболевания органов малого таза: у мужчин – простатит, у женщин – воспаление яичников, которое может протекать в скрытой форме и привести к бесплодию. Помимо этого, может быть цистит, который, перерастая в хроническую форму, очень тяжело лечится. Плюс почки, как осложнение", – отметил специалист.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Сиверцова добавила, что многие так закаляются после посещения бань, но в этом случае заботящийся о здоровье человек растирает тело снегом, а не пытается нырнуть в сугроб. Также по словам специалиста, ни до, ни после закаливания нельзя употреблять алкоголь. 

"Погружение в снег очень часто практикуется после горячих парных, как контрастный душ. Распаренные люди выскакивают на пять-десять секунд на мороз, осыпают себя снегом, а после, забегая в теплое помещение, растирают себя. Это полезно для укрепления сосудов", – заметил медик. 

Автор: Руслана Алексеева19 января 2019, 01:27
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