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Разогретая Боня закрутилась вокруг шеста

Виктория Боня. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая Виктория Боня решила освоить новый навык. Звезда рассказала, что учится танцам на шесте.
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В личном Instagram Виктория опубликовала несколько видеозаписей в Stories. Теледива снимает себя на тренировке. Звезда медленно крутится вокруг шеста.

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Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

"Сейчас мы будем делать… учиться, по крайней мере, на шесте, на пилоне. Это просто суперсложно. Но я постараюсь", – рассказала Боня перед началом занятий. Также во время урока Виктория сообщила, что до тренировки долго занималась растяжкой и разогрела мышцы, поэтому на разминке может сачковать.

"Это было ооочень сложно. Если я еще могу прыгнуть с вышки пять метров сальто назад, то вот эту фигню я не могу сделать. Пока, по крайней мере. Но я надеюсь, что все впереди будет", – отметила звезда. После теледива добавила, что будет упражняться для получения идеального результата.

Фото: instagram.com/stories/victoriabonya

Напомним, что в последнее время Виктория много путешествует. За полтора месяца зимы Боня посетила Великобританию, Испанию, Таиланд, ОАЭ, Ибицу и Монако. Телеведущая осваивает духовные практики и развивает свою личность. Знаменитость практикует йогу, постоянно посещает спортивный зал.

Автор: Руслана Алексеева17 января 2019, 20:51
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