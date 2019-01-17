Разогретая Боня закрутилась вокруг шеста
В личном Instagram Виктория опубликовала несколько видеозаписей в Stories. Теледива снимает себя на тренировке. Звезда медленно крутится вокруг шеста.
"Сейчас мы будем делать… учиться, по крайней мере, на шесте, на пилоне. Это просто суперсложно. Но я постараюсь", – рассказала Боня перед началом занятий. Также во время урока Виктория сообщила, что до тренировки долго занималась растяжкой и разогрела мышцы, поэтому на разминке может сачковать.
"Это было ооочень сложно. Если я еще могу прыгнуть с вышки пять метров сальто назад, то вот эту фигню я не могу сделать. Пока, по крайней мере. Но я надеюсь, что все впереди будет", – отметила звезда. После теледива добавила, что будет упражняться для получения идеального результата.
Напомним, что в последнее время Виктория много путешествует. За полтора месяца зимы Боня посетила Великобританию, Испанию, Таиланд, ОАЭ, Ибицу и Монако. Телеведущая осваивает духовные практики и развивает свою личность. Знаменитость практикует йогу, постоянно посещает спортивный зал.
Певец прокомментировал "всплывшие" данные
О трагедии сообщила подруга знаменитости
Телеведущей сделали предложение
Артистка вела себя странно