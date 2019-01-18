Волочкова с лепешкой на голове ввязалась в скандальные разборки

Анастасия Волочкова вернулась с Мальдив и ринулась ожесточенно дискутировать с завистниками и недоброжелателями. Поводом для очередного взрыва критики стал снимок голой балерины, севшей в снег в одних трусиках.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в одних трусиках, сидящей в снегу и прикрывающей голую грудь банным веником. "На Мальдивах окунулась в Индийский океан и обрела полную гармонию, но, вернувшись домой, сразу же окунулась в этот белый пушистый снег. Как же я люблю Мальдивы, но как же я люблю быть дома. Как вам моя шапочка?" – спросила Волочкова, имея в виду ком снега, который водрузила себе на голову.

В очередной раз воинственно настроенные подписчики пристыдили балерину. На артистку обрушился град критики и гнева, а также откровенных оскорблений. "Что это за лепешка на голове?", "Может, эта шапочка – из спермы? Она же любима!", "Смотрю на молодую – ну хороша же была. Что с ней случилось? Почему так? Жалко ее. Не понимает своего падения, живет в придуманном мире завистниц, хотя, если пьет, то, наверное, есть осознание произошедшей беды", "Шапочка на плевок похожа", – так звучат цензурные комментарии.

На сей раз Анастасия Волочкова решила не отмалчиваться, а перешла в наступление. Она вмешалась в скандальные разборки, которые учинили не только ей, но и между собой подписчики. "Кадры, где на мне меньше одежды, будоражат вас больше, чем репетиции, котики и длинные платья. Держитесь. Или отпишитесь. Но сил не хватит у вас. Без меня скучно вам", – заявила балерина одному из критиков.

Другому она ответила, что "тут весело", имея в виду свою страничку, а третьему, поддержавшему ее, сообщила: "Я так и стебу этих реальных никчемных отморозков". Эти слова очень разозлили ее недоброжелателей, породив вторую волну гневной отповеди.