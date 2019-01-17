Шатавшуюся Волочкову унизили после провального выступления

Балерина, некогда блиставшая на лучших сценах мира, сегодня танцует дома. Но потребность в публике с годами не уменьшилась – теперь она все свои батманы и фуэте демонстрирует подписчикам в социальных сетях.

Анастасия Волочкова думает, что она есть олицетворение красоты, легкости и грациозности. "Не успев вернуться с Мальдив, уже репетирую и кружусь в танце! Легко, непринужденно, ровно, на одной оси на любимых пуантах", – хвалится Настя. Только жаль, рядовые – далекие от балета! – зрители этого не видят. Судя по едким комментариям, они просто издеваются над танцовщицей, считая ее танец провальным.

"Как-то, как-будто шатает Вас (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Легко и непринужденно– это не про вас . Где три грузчика , которые вас держат?", "Слон в посудной лавке с отчетливым креном влево", "Вы так долго готовитесь к вращению, как-будто вы не в себе", "Я одна вижу, что она шатается? Настя, просматривайте внимательнее видео, прежде чем публиковать", "А к чему эти задержки перед поворотом? Где, люди добрые, вы видели, в каком театре, что бы так танцевали балерины? Похоже, на репетиции маленьких девочек лет 7-8", "Ой нет, такое лучше оставить как домашнее видео, не для всех", "А можно нормально балет показать, а то что-то вы сегодня как медведь-шатун", – глумятся люди.

Просматривая это видео, кажется, что явно не о Анастасии Волочковой поэт сказал: "Одной ногой касаясь пола,/ Другою медленно кружит,/ И вдруг прыжок, и вдруг летит,/ Летит, как пух от уст Эола;/ То стан совьет, то разовьет/ И быстрой ножкой ножку бьет".

Стоит напомнить, когда родители привели маленькую Настю в престижное Вагановское балетное училище, брать ее там не хотели. Преподаватели не разглядели в ней будущую приму из-за отсутствия для этого физических данных – мол, плохой подъем, нет прыжка, неважное вращение, искусственно выработанный шаг, перекошенные в адажио линии и отсутствие актерского дарования. Но она поступала снова и снова, пока не добилась своего.