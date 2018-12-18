Дочь неизлечимо больной Тереховой затравили после откровений на Первом канале

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Вторник 18 декабря
Лента новостей
14:59
Россия раскрыла циничную подножку Запада в угоду "марионетке" Порошенко
14:58
Два ДТП с участием семи машин произошло на Кутузовском проспекте
14:44
Дума упростила соотечественникам получение гражданства России
14:36
Москвичей предупредили о наступлении сибирских морозов
14:20
"Спорт надо закрыть": Плющенко вынес приговор Сотниковой
14:13
Губерниева затравили после скандала с российским биатлонистом
13:34
Два Деда Мороза подрались из-за клиента (видео)
13:30
В Кремле ответили на подлую провокацию Порошенко
13:26
"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
13:03
Старый гей взорвался из-за вопросов о Медведевой
12:53
Россиянам компенсируют траты на цифровое ТВ
12:24
Известная ведущая показала все свои прелести
12:10
Нострадамус предсказал Третью мировую войну в 2019 году
12:01
В России появится рейтинг цифровизации регионов
11:54
Москвич застрял между лестничных перил в подъезде
11:50
Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе
11:18
Российские производители электроники получат налоговые льготы
10:51
Володин осудил притеснение священников на Украине
10:48
На Казанском направлении МЖД произошел серьезный сбой
10:45
Шипулин раскрыл подробности подлой засады полиции
10:34
"Уходит от мужа": Собчак сняла обручальное кольцо
10:13
Бегущего с Украины Порошенко подставил старший сын
10:12
Запашному круто досталось от бизнесмена Гуцериева
10:11
Названо главное условие идеальной семейной ссоры
09:53
Нападение на затравленную Маркл вызвало переполох
09:52
Известный футболист вместе с семьей разбился в автокатастрофе
09:47
Певица Саша Савельева прячет живот
09:12
Родившая Тодоренко прервала угрожающее молчание
09:01
"Привезла на своем хвосте": Загитову унизили перед важными соревнованиями
08:57
Бензин и продукты резко вырастут в цене
08:37
Беременная Лопырева вышла в свет
08:17
Россию прополоскали в ООН за Крымский мост
07:11
Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину
06:33
Мужественный Путин сразил женщин наповал
06:04
Впадающую в ярость звезду шоу "Дом-2" ждет принудительное лечение
00:07
Проболтавшиеся о главном секрете "Голубого огонька" звезды поплатились
23:16
Позорное невежество Малахова возмутило народ
21:57
На бывшую невесту Тимати обрушилось горе
21:55
Мать двоих детей скончалась по дороге в больницу в Прикамье
21:55
Блюменкранц прячется от маленькой дочери в "Доме-2"
21:39
Озлобленные украинцы набросились на оголившуюся Волочкову
21:38
Почему России наплевать на Порошенко
21:11
Бик после смерти Марьянова угодила в преисподнюю
20:56
Пожар унес жизни трех жителей Владивостока
20:53
Взрыв автомобиля повлек гибель девяти человек
20:48
"Жестко сорвалась": модель о страшных последствиях экспресс-диеты
20:46
В Пермском крае насмерть сбили 87-летнюю пенсионерку
20:44
В Волгограде рецидивист ограбил магазин лимонадов
20:38
В Удмуртии в ДТП пострадал 3-летний мальчик
20:31
Причиной изнасилования дознавателя в Уфе признали порчу
20:28
Как национальные проекты помогут людям
20:27
Пустившаяся во все тяжкие Бондарчук показала свои прелести
20:16
В Екатеринбурге пациент со сломанным носом избил фельдшера
19:47
Перенесший операцию Михалков с трудом ходит
19:46
В Тюмени из-за пожара эвакуировали десятки человек
19:44
Кремль утешил напуганного Лукашенко
19:36
Омич на Mercedes сбил 7-летнего ребенка
19:28
Под Нижним Новгородом задержали изготовителей оружия
19:16
В Ростове маршрутка протаранила 4 машины
19:12
Порошенко рекордно нажился на замерзающих украинцах
19:01
Россиян призвали отказаться от десертов в новогоднюю ночь
18:36
Двое жителей Уфы убили мужчину и подожгли его дом
18:36
Постаревшую Подольскую затравили за оголенную грудь
18:05
Лавров заявил о встрече с отравленной Скрипаль
17:53
Отдыхающая в ванне Водонаева показала киску
17:44
"Гнусный ябеда": Запашного распекли за жалобу Путину
17:38
У здания известного телеканала взорвалась бомба
17:01
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
16:55
"Стань Дедом Морозом!": "НАШЕ Радио" поможет россиянам превратиться в волшебников
16:48
Под Москвой водитель сбил перебегавших дорогу детей
16:19
Мстительная Меган Маркл жестоко обошлась с отцом
16:17
В Петербурге нашли завернутый в одеяло труп
16:09
Жена разбитого инсультом Носкова сделала шокирующее заявление
16:05
Аршавин влез в скандал с дебоширами Кокориным и Мамаевым
16:04
Гузеева вышла голышом на мороз
15:56
В Челябинске из-за пожара эвакуировали более тысячи детей
15:43
Красавица Брежнева жестко ответила на грязные оскорбления
15:36
Ожидающих потепление москвичей крупно разочаровали
15:35
Тимошенко раскрыла авантюру Порошенко
15:26
Провалилась с треском: россиянка не прошла в финал конкурса красоты
15:01
"Хабалка и цыганщина": звезда "Дома-2" напала на ведущего
14:59
Лобода изменяет Тиллю
14:52
"Дай, Боже, сил": Пугачева выступила с официальным заявлением
14:50
Дакота показала сексуальные ножки
14:42
Подрабатывающая "на панели" Яковлева смутила Корчевникова признанием
14:37
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала горячая филиппинка
14:25
Горячая лезгинка от Кати Лель привела россиян в восторг (видео)
14:20
Мертвец завыл из гроба на похоронах (видео)
14:17
Сексуальная Мишулина сразила наповал откровенным нарядом
13:53
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 декабря 2018 года
13:45
Малахов скрывает правду о детях Киркорова
13:41
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
13:34
Осунувшаяся Туктамышева сделала заявление из больницы
13:32
Ивана Дорна втянули в грязный гей-скандал
13:17
Новое поражение оскорбленной Цымбалюк-Романовской
13:13
Россияне останутся без алкоголя в Новый год
13:07
Цифровая экономика идет в регионы
12:45
В Москве сообщили о возгорании торгового центра
12:43
Вернувшаяся Мария Максакова произвела фурор
12:36
Пострадавшие от махинаций лживого Питта подали на него в суд
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Меня любят бабушки": Размазанный Соловьевым Шаляпин странно оправдался
"Дай, Боже, сил": Пугачева выступила с официальным заявлением
Новое поражение оскорбленной Цымбалюк-Романовской
Порошенко готовит побег после жесткого заявления Путина
Поклонники не узнали Навку без грима
Почему России наплевать на Порошенко
Шоу-бизнес

Дочь неизлечимо больной Тереховой затравили после откровений на Первом канале

Маргарита Терехова. Фото: www.globallookpress.com
В Сети поднялась шумиха после того, как родственники легендарной актрисы Маргариты Тереховой в передаче "Эксклюзив" на Первом канале откровенно рассказали о болезни Альцгеймера, которой страдает артистка. Дочь Маргариты Анна Терехова решила ответить на критические отзывы.
прочитано 2807 раз

По словам сына и дочери Маргариты Тереховой, она всегда отличалась рассеянностью – именно поэтому они не сразу заметили симптомы болезни. "Десять лет назад ей поставили диагноз "болезнь Альцгеймера" – это когда человек может сам не понимать, кто он. Она сейчас сама не ходит, почти не говорит и слабо реагирует", – рассказал сын Александр Терехов. В передаче родственники обратились за помощью ко всем неравнодушным людям, ведь для поддержания стабильного состояния актрисы требуются внушительные средства, которыми те не обладают.

ПО ТЕМЕ

Обескураженная Терехова оправдалась за лесбийский скандал

Дети уехали от потерявшей рассудок Тереховой

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Не успела передача выйти в эфир, как началась настоящая травля близких и родных Маргариты Тереховой. "Как мило! Еще одним родственничкам звезды захотелось народного бабла. У нас же простые люди в роскоши купаются и здоровы, аки лоси – что пенсионеры, что их близкие. И только семьям знаменитых артистов жить и лечиться не на что... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сколько можно обирать бедных людей, пусть родные и заботятся...", "50% населения страдают этой болезнью.Давайте собирать на всех людей.почему только Тереховой? Другие люди тоже хотят доживать в своем разуме......Да! И лечения от болезни Альцгеймера у нас в стране пока нет", – так звучала лишь часть гневных комментариев.

Дочь Маргариты Тереховой Анна решила ответить на травлю. Для начала она поблагодарила всех неравнодушных людей. "Дорогие Друзья! Люди добрые! Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто откликнулся, сочувствовал, переживал, написал добрые слова и перечислил средства для поддержки нашей семьи в помощи нашей Маме, Маргарите Тереховой. Нам было трудно принять решение, чтобы согласиться пойти на Первый Канал с откровением о болезни Мамы. Мы это сделали для того, чтобы сказать правду", – объяснила актриса в Instagram.

О негативных отзывах Анна высказалась так: "Отвечать на злые, грязные комментарии здесь и в СМИ не считаем нужным, это было и будет, к сожалению.. не верьте. Бог всем судья. Поскольку развернулась бурная дискуссия, скажу только, что по многим обстоятельствам основная финансовая ответственность по уходу за Мамой лежит на мне. У меня есть только моя работа в Театре. Спонсоров и благодетелей нет, есть помощь театра Моссовета, пенсия Мамы, разовая поддержка фонда Артист".

Терехова призналась, что в последнее время ее здоровье оставляет желать лучшего, поэтому она и ее родные приняли решение обратиться за помощью к Первому каналу. "Я не стесняюсь этого, потому что Маргарита Терехова – великая актриса и достойна Любви, уважения, памяти и сострадания. Все средства пойдут на лекарства, еду, лечение, зарплату сиделкам", – перечислила Терехова.

В заключение Анна написала: "Мама живет благодаря Вашим молитвам, прекрасным словам восхищения и поддержки, Вашей памяти и сочувствию. Я убеждена, что все дети должны любить, уважать и помогать своим родителям, здоровым и больным. Спасибо, будьте счастливы и здоровы❤".

Автор: Наталья Аряева18 декабря 2018, 13:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коварная и беззащитная Маргарита Терехова

567

комментарии

Политика

Почему России наплевать на Порошенко
Кремль утешил напуганного Лукашенко
Лавров заявил о встрече с отравленной Скрипаль
Пьяница Порошенко вляпался в грязный секс-скандал

Шоу-бизнес

Сестре Жанны Фриске сделали операцию
Дочь неизлечимо больной Тереховой затравили после откровений на Первом канале
Петросян и Бузова стали влюбленной парой под носом у Степаненко
"Никто не захочет жениться": Виктория Боня о россиянах и алиментах

Проишествия

Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

"Уходит от мужа": Собчак сняла обручальное кольцо

Говорят, ведущая приняла решение расстаться с мужем
Спорт

Шипулин раскрыл подробности подлой засады полиции

Российский биатлонист рассказал о визите австрийских правоохранителей
Шоу-бизнес

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову

Оскорбленная приятельница решила отомстить
Шоу-бизнес

Беременная Лопырева вышла в свет

Гламурная блондинка показала округлившийся живот

Гороскоп

Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину
Проболтавшиеся о главном секрете "Голубого огонька" звезды поплатились
Малахову строят козни
Астрологический прогноз с 17 по 23 декабря

Фоторепортажи

Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе
Провалилась с треском: россиянка не прошла в финал конкурса красоты
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала горячая филиппинка
Роскошная жизнь затравленной королевы красоты из США

Спорт

Аршавин влез в скандал с дебоширами Кокориным и Мамаевым
Осунувшаяся Туктамышева сделала заявление из больницы
Иди спать: Кокорин в Новый год останется без праздника
Тренер высказался о состоянии госпитализированной Туктамышевой

Регионы

Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Вологде
Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru