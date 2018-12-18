Дочь неизлечимо больной Тереховой затравили после откровений на Первом канале

В Сети поднялась шумиха после того, как родственники легендарной актрисы Маргариты Тереховой в передаче "Эксклюзив" на Первом канале откровенно рассказали о болезни Альцгеймера, которой страдает артистка. Дочь Маргариты Анна Терехова решила ответить на критические отзывы.

По словам сына и дочери Маргариты Тереховой, она всегда отличалась рассеянностью – именно поэтому они не сразу заметили симптомы болезни. "Десять лет назад ей поставили диагноз "болезнь Альцгеймера" – это когда человек может сам не понимать, кто он. Она сейчас сама не ходит, почти не говорит и слабо реагирует", – рассказал сын Александр Терехов. В передаче родственники обратились за помощью ко всем неравнодушным людям, ведь для поддержания стабильного состояния актрисы требуются внушительные средства, которыми те не обладают.

Не успела передача выйти в эфир, как началась настоящая травля близких и родных Маргариты Тереховой. "Как мило! Еще одним родственничкам звезды захотелось народного бабла. У нас же простые люди в роскоши купаются и здоровы, аки лоси – что пенсионеры, что их близкие. И только семьям знаменитых артистов жить и лечиться не на что... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сколько можно обирать бедных людей, пусть родные и заботятся...", "50% населения страдают этой болезнью.Давайте собирать на всех людей.почему только Тереховой? Другие люди тоже хотят доживать в своем разуме......Да! И лечения от болезни Альцгеймера у нас в стране пока нет", – так звучала лишь часть гневных комментариев.

Дочь Маргариты Тереховой Анна решила ответить на травлю. Для начала она поблагодарила всех неравнодушных людей. "Дорогие Друзья! Люди добрые! Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто откликнулся, сочувствовал, переживал, написал добрые слова и перечислил средства для поддержки нашей семьи в помощи нашей Маме, Маргарите Тереховой. Нам было трудно принять решение, чтобы согласиться пойти на Первый Канал с откровением о болезни Мамы. Мы это сделали для того, чтобы сказать правду", – объяснила актриса в Instagram.

О негативных отзывах Анна высказалась так: "Отвечать на злые, грязные комментарии здесь и в СМИ не считаем нужным, это было и будет, к сожалению.. не верьте. Бог всем судья. Поскольку развернулась бурная дискуссия, скажу только, что по многим обстоятельствам основная финансовая ответственность по уходу за Мамой лежит на мне. У меня есть только моя работа в Театре. Спонсоров и благодетелей нет, есть помощь театра Моссовета, пенсия Мамы, разовая поддержка фонда Артист".

Терехова призналась, что в последнее время ее здоровье оставляет желать лучшего, поэтому она и ее родные приняли решение обратиться за помощью к Первому каналу. "Я не стесняюсь этого, потому что Маргарита Терехова – великая актриса и достойна Любви, уважения, памяти и сострадания. Все средства пойдут на лекарства, еду, лечение, зарплату сиделкам", – перечислила Терехова.

В заключение Анна написала: "Мама живет благодаря Вашим молитвам, прекрасным словам восхищения и поддержки, Вашей памяти и сочувствию. Я убеждена, что все дети должны любить, уважать и помогать своим родителям, здоровым и больным. Спасибо, будьте счастливы и здоровы❤".