Маразм на фоне алкоголя: несчастной Волочковой поставили диагноз

Балерина вернулась с райских Мальдив в Москву и взялась за старое. Фотографии в "моем шикарном особняке" и шпагат – жизнь идет своим чередом.

Авторам романа "12 стульев" казалось, что жители уездного города N "рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть". А на страницу Анастасии Волочковой в Instagram люди заходят лишь затем, чтобы написать едкий комментарий, поглумиться над артисткой и оценить остроумие соавторов. Каждый чих Волочковой обсуждается, смакуется, критикуется.

Свежее фото, сделанное у балетного станка в репетиционном зале, уж на что благостное, но и к нему комментарии пропитаны желчью. "Упражнение называется "растягивание пилотки", "Настя, а вы только и умеете, что ногой, одной махать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! В театр-то не берут!", "Зачем приехала? Обещала остаться на Мальдивах", "Растяжка – дело наживное, ее, при желании, можно получить, а вот мозги, к сожалению, нет, их если нет, то уже и не будет", – злорадствуют люди. Они ставят балерине безапеляционный диагноз: "У Насти лицо как у Мумитроля уже стало – маразм и деменция, видимо, на почве алкоголя, плюс возраст, климакс наверняка".

Несчастную Анастасию Волочкову, конечно, жаль. Она пытается показывать людям красоту, хватается формой и роскошным домом, а получает в ответ только укоры, плевки и камни в свой огород. Стала эдакой девочкой для битья. К счастью, она не обращает внимания на это и следует правилу из песни великой Аллы Пугачевой:

"Валяйте, говорите обо мне!

Мне это даже нравится вполне.

Куда и с кем лечу, кому за что плачу -

Живу я только с тем, кого хочу!"