Трудно поверить, что вечно юной Наташе Королевой 45 лет. Говорят, что это возраст, когда баба – ягодка опять. Именно так – "Ягодка" – Наташа и назвала свой бенефис в Кремле. В зале яблоку негде было упасть!

Строго говоря, это был юбилейный вечер матери артистки – Людмилы Порывай. До начала концерта она ходила по зрительному залу, фотографировалась с желающими и раздавала автографы. А все гости, которые в тот вечер выходили на сцену к Наташе, неизменно дарили цветы ее колоритной маме.

Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, вынес Людмиле Порывай огромный букет подсолнухов. Молодой композитор Герман Титов, чьи песни есть в репертуаре Лолиты, Николая Баскова и Стаса Михайлова, побаловал маму Наташи розами.

В концерте прозвучало несколько его запоминающихся композиций, а сам он – молодой красавец! – исполнил с дуэтом с Королевой песню "Я верю". "Это плод нашей совместной любви", – пояснила счастливая артистка. Их творческий контакт явно удался!

"Людмила Иванова шепнула мне, что Наташа ни к кому, как ко мне, ранее не привязывалась, – признался Титов. – Попросила ценить это отношение. Я буду стараться".

Говорить о том, что у Королевой не только творческий роман с Титовым, не приходится. ВедьП пица счастлива замужем – в этом году исполняется 15 лет их браку с Тарзаном, у супругов растет сын Архип, который тоже вышел на сцену. Более гармоничную и яркую пару на нашей сцене сложно найти.

"Мне везло с композиторами, а моей маме – с зятьями", – подчеркнула артистка и представила новую песню "Зять", которую исполнила вместе с благоверным. "А ты ни дать, ни взять мой мамы зять, мамы моей зять", – пел зал хором. Это был самый яркий номер программы. А еще этим вечером звучала композиция "Цвіте терен": пели Диана Гурцкая из Грузии, Дина Гарипова из Татарстана, Анастасия Спиридонова из Белоруссии и, конечно, Наташа Королева с Украины. Это было очень трогательно, правильно и душевно. "Я за то, чтобы всегда был мир!" – пояснила звезда.

Напомним, что Королевой закрыт въезд на родину – она внесена в черный список СБУ. В Незалежной полагают, что деятельность артистки, которая никогда не лезет в политику, а поет про невинные "Желтые тюльпаны" и "Ласточку", как-то "противоречит интересам национальной безопасности"...