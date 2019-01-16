"Пришлось покинуть": Волочкова напугала неожиданным решением

Более семидесяти фото и видео с Мальдив за две неделе успела выложить на своей странице в социальной сети Instagram балерина. Пришла пора возвращаться в родные палестины.

"Мне пришлось покинуть любимые Мальдивы", – напугала артистка неожиданным решением уехать. Что за нужда погнала ее из настоящего тропического рая, страны вечного лета в промозглую январскую Москву? Зачем? Может, соскучилась по дочери Ариадне, а может, хочет лично проконтролировать ход подготовки к празднования дня рождения – 20 января ей стукнет 43 года. Но без ее многочисленных постов с островов всем будет скучно.

"На этот волшебный и полюбившийся мне остров я скоро вернусь", – пообещала Анастасия Волочкова. Поклонники будут этого ждать, чтобы снова позубоскалить в комментариях под провокационными публикациями балерины. Ведь такая благодатная нива для острословов-завистников, которые о Мальдивах могут только мечтать. Вот и в этот раз они щедро полили Настю помоями.

"Настюх, что на острове бухло закончилось?", "Да неужели? ПМЖ не получилось?", "Давай, Насть. Одна нога здесь, другая там и по бырому, купель стынет!", "Анастасия, а как же без вас теперь Мальдивы, вы же обещали остаться, а России без вас алкашей хватает", Мальдивы – исламская страна, "сухая". Там бухло просто так не достанешь, пьяными не походишь– штраф, тюрьма. Поэтому ну их, Настя, эти Мальдивы безалкогольные", "Там баян мальдивцы, наверное, порвали от счастья, когда провожали", "В интернете становится тише, вот растаяло время чудес, до свиданья, мальдивская дива, возвращайся в московский свой лес", – юродствует народ в комментариях.

Внимательные пользователи, кстати, заметили, что Анастасия Волочкова приехала в Москву уже давно – ее видели в аэропорту. Но сообщила она об этом только сейчас. "Уже 5 дней уже прошло как вернулась. Это ,что такое долгоиграющее у вас налито?" – спрашивают люди.