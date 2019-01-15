На располневшей Чулпан Хаматовой разошлось платье во время бурных танцев
В Лондоне прошел благотворительный вечер Gift of Life, ведущими которого стали актеры Игорь Верник и Александра Ревва, а также актриса Чулпан Хаматова. Артистка, по достоинству считающаяся одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа, предстала перед публикой в ярком красном платье с запахом и с внушительным декольте. Образ завершала эффектная укладка коротких волос.
Благотворительный вечер, который проходит уже восьмой раз, посетили актер и режиссер Рэйф Файнс, блогер и светская львица Ника Белоцерковская, скрипач Максим Венгеров, певица Пелагея, журналист Вадим Верник и многие другие. Благодаря их (и не только) стараниям было собрано около 500 тысяч фунтов стерлингов, которые пойдут на покупку медикаментов и проведение операций для российских детей с онкологическими заболеваниями, подопечных фондов "Подари жизнь" и Gift of Life, отмечается на сайте благотворительной организации.
В Сети в свободном доступе находятся фотографии и видеозаписи с мероприятия. На одном ролике видно, как счастливая Чулпан Хаматова зажигательно танцует. Во время одного из па юбка рискованно оголила артистку, и той пришлось поддерживать подол. От внимательных пользователей не ускользнули некоторые изменения во внешности Чулпан.
"Мне кажется она поправилась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "ага, округлилась", "Чулпан красотка, хоть и толстушка", "хаматова стала украшением вечера", "О, отжигает Чулпан, молодец", "Платье надо было поскромнее надеть. Или танцевать не так бурно..." – высказались комментаторы в Сети.
Самый известный живописец страны в ужасе
Поклонники бьют тревогу и призывают ведущую вернуться домой
Шутка комика не понравилась ополченцам
Женщина уверена в корыстных намерениях актрисы