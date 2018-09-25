"Небрежно брили грудь": Елена Яковлева показала огромный шрам на теле

Актриса Елена Яковлева поделилась жуткой видеозаписью в соцсетях. Поклонники посоветовали звезде поберечь себя.

Елена опубликовала в своем Instagram запись со съемок нового сезона сериала "Склифосовский". Артистка вместе с коллегой Андреем Ильиным сидят в гримерке.

Примечательно, что у знаменитого артиста расстегнута рубашка, а на груди виднеется гигантский, практически от шеи до живота, шрам. Яковлева направляет камеру мобильного телефона на жуткий рубец.

"Видите, что получается, если небрежно брить грудь!" – смеясь замечает артист. "Больно тебе было?" - спрашивает Елена. "Нет. Три реанимации, четыре скорых. У нас же Склифосовский под боком", – сдерживая улыбку, произносит Андрей.

После Елена объясняет зрителям, что ужасный шрам – это бутафория, искусная работа гримера. В новом сезоне сериала "Склифосовский" зрители увидят Яковлеву и Ильина вместе.

Поклонники были рады увидеть процесс подготовки к съемкам, правда, многие из них не сразу поняли, что рубец не настоящий, и не на шутку перепугались. "Тяжела и неказиста жизнь российского артиста 😊Берегите себя 😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Елки,я посмотрела этот ролик первым,перепугалась🙈,потом,слава Богу первый увидела и все стало на свои места😊", "Какие вы чудесные! Спасибо за ваших персонажей. И отдельное спасибо за то, что делитесь с нами процессом!", "Как же вы гармонично смотрелись в "Каменская ", оба такие талантливые, не играли, а проживали. Вот бы было продолжение )))))", "Ой🙈 ну вы аккуратней, пожалуйста 😂", – писали интернет-обыватели.