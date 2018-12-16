Потерявшей память Тереховой собирают деньги на лечение

Родственники знаменитой актрисы советского и российского кино Маргариты Тереховой собирают деньги на ее лечение. Артистка уже более 10 лет не появляется на публике – после того, как у нее диагностировали болезнь Альцгеймера.

Последней работой Маргариты Тереховой стала роль в картине Михаила Козырева "Поездка к матери". Причем в картине актриса только озвучивала свою героиню, которая не появляется в кадре. С 2005 года Терехову не видели на публичных мероприятиях.

О состоянии актрисы рассказали родственники, которые пришли в студию программы "Эксклюзив". По словам сына и дочери Маргариты Борисовны, она всегда отличалась рассеянностью – именно поэтому они не сразу заметили симптомы болезни.

"10 лет назад ей поставили диагноз болезнь Альцгеймера – это когда человек может сам не понимать кто он. Она сейчас сама не ходит, почти не говорит и слабо реагирует", – рассказал Александр Терехов.

Родные опровергли слухи о том, что Маргариту Терехову бросили в одиночестве. Рядом с ней находятся не только сын и дочь, но и сиделка, а также две сводные сестры. Живет Маргарита Борисовна в своей небольшой двухкомнатной квартире в Москве.

По словам родственников, чтобы поддерживать человека в нормальном состоянии, требуются большие деньги. Но актриса в кино давно не снимается, а семейных сбережений почти не осталось. За свою продолжительную карьеру Терехова не скопила достаточно средств для безбедной старости, пишет StarHit.

Состояние Маргариты Тереховой в последнее время ухудшилось, она почти все время лежит на специальной каталке, приспособленной для тяжелобольных пациентов. Семье требуются финансы, чтобы поддерживать Терехову в стабильном состоянии. Родные обратились за помощью как к поклонникам творчества великой актрисы, так и ко всем неравнодушным людям.