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45-летняя Высоцкая без макияжа стала сенсацией

Юлия Высоцкая. Фото: www.globallookpress.com
Фотография 45-летней супруги режиссера Андрея Кончаловского привела в восторг поклонников актрисы. Юлию Высоцкую расхваливают на все лады за естественный образ без макияжа.
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Юлия Высоцкая вне сцены практически не пользуется косметикой. Телеведущая и актриса на отдыхе, в путешествиях вовсе отказывается от грима. Как, впрочем, и большинство звезд отечественного шоу-бизнеса, которые в последнее время выбирают легкий макияж и пастельные тона.

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 Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Известно, что поклонники тщательно следят за своими кумирами, подмечая малейшие изъяны в их внешности – возрастные изменения, гусиные лапки вокруг глаз, мимические морщинки и носогубные складки, отеки. Однако Юлия Высоцкая появляется без макияжа в барах и ресторанах, ни капли не заботясь о возможной критике со стороны публики, пишет Teleprogramma.pro.

"Юлия, время над вами не властно! Выглядите обворожительно", "Просто загляденье, простое реальное фото. Класс, восхищаюсь всегда вами!", "Вы замечательная, Юля!! Идейный вдохновитель", "После просмотра фото Волочковой Вы просто бальзам на сердце", – отдают должное прекрасной форме актрисы фанаты.

В последнее время режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая Юлия Высоцкая не выходили вместе в свет. Это стало причиной появления множества слухов – в частности, поговаривали, что брак знаменитостей подошел к концу. 

Звездная пара отказывалась комментировать ситуацию, назойливых журналистов Высоцкая и Кончаловский просто игнорировали. Однако в личном микроблоге актриса публиковала совместные снимки – намекая на то, что не стоит верить слухам. 

Автор: Андрей Евлампиев10 января 2019, 17:45
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