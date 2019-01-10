Полностью раздевшаяся любовница Гуфа попала на видео в "Доме-2"

Бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, стала участницей скандального телепроекта. Новая героиня шоу "Дом-2" Яна Шевцова уже успела шокировать зрителей вызывающим поведением.

На видеозаписи она раздевается под трек Ольги Бузовой "Миром правит любовь". За происходящим наблюдает участник телепроекта Захар Саленко. Шевцова рассказала, что пришла на шоу ради него и сделает все, чтобы привлечь внимание мужчины.

Пользователи раскритиковали поведение 18-летней звезды "Дома-2". Они считают, что Яна может стать отрицательным примером для молодых людей: "Вообще рехнулись? Еще по телевизору это показывают…", "Когда закроют этот ужас?", "Позор на всю страну", "Мне очень жалко ее родителей", "Либо наркоманка, либо умственно отсталая".

Один из пользователей уверен, что девушка пришла на проект только для того, чтобы стать известной и заработать как можно больше денег. "Пришла в 18 лет, разделась догола на всю страну перед парнем, которого ни разу не видела. А потом вот такие ходят по передачам и обвиняют парней во всяких бесчестьях, делая на этом имя и пиар", – написал возмущенный комментатор.

Ранее героиня "Дома-2" рассказала о том, что состояла в романтических отношениях с популярным рэпером Гуфом. В то время он встречался с солисткой A'Studio Кети Топурией. Шевцова сообщила, что неверный музыкант сам настаивал на частых встречах, после чего решил прекратить общение, пригрозив расправой.