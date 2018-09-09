Кадыров рассекретил любовницу-певицу

Имя Эмиля Кадырова стало известно широкой публике после шоу "Голос-4" на Первом канале. Он был в команде Александра Градского, а после завершения проекта пришел солистом в его театр. В этом году Эмиль стал участником конкурса "Новая волна" в Сочи. За кулисами New Wave Hall с ним встретился корреспондент Dni.Ru.



В этом году Эмилю исполнилось 25 лет. За плечами участие и победы во многих музыкальных конкурсах – карьера Кадырова развивается удачно. А значит, самое время подумать и об устройстве личной жизни.

"У меня есть девушка по имени Настя, – признался Эмиль Dni.Ru. – Правда, она на пять лет меня старше, но это никого не смущает и разницу мы не замечаем. Моя возлюбленная – тоже певица, но оперная. На одном из конкурсов мы и познакомились. Вместе мы не живем, хотя проводим друг с другом много времени. И планы у нас очень серьезные".





На "Новой волне" Эмиль, который жил в Белгороде и добился успеха в Москве, представлял родной Азербайджан – это уже стало традицией. "Я на всех конкурсах выступал за ту страну, в которой родился. Будь то "Романсиада" в Колонном зале Дома союзов в Москве. Будь то "Голос" – пояснил молодой арист.

Напомним, 17-й международный конкурс молодых исполнителей проходил в Олимпийском парке Сочи с 4 по 9 сентября. В нем принимали участие 15 артистов из 10 стран мира. Россию представляли три исполнителя – Ana Zorina, Дарья Антонюк и Дан Розин, а также три музыкальных коллектива: дуэт "Этнозапил", квинтет "Ки? Туа!" и команда под названием "Пиджаков Livе". Победителем же, как сообщил генеральный директор конкурса Александр Румянцев, стал Дан Розин.

